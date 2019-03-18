Теплая и солнечная погода ожидает тагильчан на этой неделе
Сегодня, 09:09Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле на этой неделе будет солнечно, без осадков, днем до +5 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 18 марта, в дневные часы воздух прогреется до +2 градусов, осадков не ожидается. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Во вторник, 19 марта, днем столбик термометра поднимется до отметки +3 градуса. Солнечно, без осадков. В ночные часы ожидается до -9 градусов.
В среду днем синоптики обещают потепление до +5 градусов, осадков не ожидается. В ночные часы столбик термометра опустится до -9 градусов. Четверг также порадует тагильчан плюсовыми температурами.
В пятницу, 22 марта, будет облачно, ветер - до 10 метров в секунду. Днем +3 градуса, ночью 0 градусов.
В выходные, по данным Гисметео, возможны осадки в виде мокрого снега, днем до +5 градусов, ночью 2 градуса ниже нуля. Скорость ветра - 8-10 метров в секунду.
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