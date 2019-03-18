Теплая и солнечная погода ожидает тагильчан на этой неделе

В понедельник, 18 марта, в дневные часы воздух прогреется до +2 градусов, осадков не ожидается. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Во вторник, 19 марта, днем столбик термометра поднимется до отметки +3 градуса. Солнечно, без осадков. В ночные часы ожидается до -9 градусов.

В среду днем синоптики обещают потепление до +5 градусов, осадков не ожидается. В ночные часы столбик термометра опустится до -9 градусов. Четверг также порадует тагильчан плюсовыми температурами.

В пятницу, 22 марта, будет облачно, ветер - до 10 метров в секунду. Днем +3 градуса, ночью 0 градусов.