Тагильчане смогут принять участие в эко-субботниках

Первое мероприятие по уборке запланировано в районе санатория «Ключики» на 21 апреля 2021 года. Об этом сообщает организатор субботника, »Чистый Урал», председатель РОО СО «Чистый Урал» Дмитрий Есин.
Проект «Не словом, а делом» заключается в безвозмездной уборке территорий города и близлежащих окрестностей. Целью его является закрепление экологической грамотности населения в обращении с отходами и раздельным сбором отходов.
Для участия в субботнике приглашаются волонтёры, общественные и коммерческие предприятия. В случае, если у вас отсутствует возможность участия в мероприятии 21 апреля, можно заполнить анкету волонтёра. При организации следующих мероприятий, вам позвонят.