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#домахорошо
Природный парк «Река Чусовая» под Нижним Тагилом станет больше на 20 гектаров
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Природный парк «Река Чусовая» под Нижним Тагилом станет больше на 20 гектаров

Сегодня, 13:21Здоровье и экологияФото: Природный парк "Река Чусовая"
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