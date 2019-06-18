Природный парк «Река Чусовая» под Нижним Тагилом станет больше на 20 гектаров
Сегодня, 13:21Здоровье и экологияФото: Природный парк "Река Чусовая"
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
17 июня правительство Свердловской области опубликовало постановление о расширении границ природного парка «Река Чусовая». Территория увеличится почти на 20 гектаров.
Сюжеты: Нижний Тагил
Расширение территории запланировано за счет Нижне-Тагильского лесничества. Необходимо это, чтобы сохранить уникальный природный ландшафт и среду обитания редких видов животных и растений. Также это поможет развитию туризма в регионе.
На территории парка «Река Чусовая» находятся 38 памятников природы, 192 вида растений и животных, внесенных в Красную книгу, комплекс археологических памятников. Площадь парка на данный момент составляет 84,5 тысячи гектаров.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей