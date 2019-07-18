В Свердловскую область привезли 19 тонн черешни из Северной Македонии
Сегодня, 19:03Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Из Северной Македонии в Свердловскую область привезли 19 тонн свежей черешни, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Груз досмотрели специалисты фитосанитарного контроля, карантинных объектов не обнаружено, документация также в порядке. Черешня поступит на прилавки магазинов.
Ранее на Средний Урал привезли 19 тонн черешни из Узбекистана.
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