В Нижнем Тагиле от гриппа планируют привить 90% школьников и учителей

Мы начинаем эту работу не как раньше в сентябре–октябре. Я так понимаю, если вакцина поступит в августе, то мы сразу же должны начинать… С 1 сентября мы должны прививать детей для того, чтобы мы с вами были готовы к приходу сезона гриппа, рассказал Юрий Бармин.