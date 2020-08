В Нижнем Тагиле от гриппа планируют привить 90% школьников и учителей

В Нижнем Тагиле планируется поставить прививки от гриппа 90% учащихся школ и педагогам. Об этом заявил на совещании по подготовке к новому учебному году глава Роспотребнадзора Нижнего Тагила Юрий Бармин.

Мы начинаем эту работу не как раньше в сентябре–октябре. Я так понимаю, если вакцина поступит в августе, то мы сразу же должны начинать… С 1 сентября мы должны прививать детей для того, чтобы мы с вами были готовы к приходу сезона гриппа, рассказал Юрий Бармин. Глава Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле также подчеркнул, что сейчас люди настороженно относятся к новой вакцине от коронавируса. В Нижнем Тагиле, по его словам, школьникам будет ставиться традиционная прививка от гриппа. Есть определенная настороженность к этой вакцине, но мы с вами будем заниматься сейчас традиционной. Мы знаем, какой грипп придет, независимо от того, есть ковид или нет, сказал Бармин. Напомним, сегодня руководство школы № 95 рассказало о том, как школьников Нижнего Тагила во время учебного года защитят от коронавируса, а также как будет организован учебный процесс. В Нижнем Тагиле показали как защитят школьников от коронавируса

