В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки выявлено девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Таким образом, общее количество заболевших в городе достигло 1722 человека. По Свердловской области за сутки выявили 129 случаев заболевания COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 82 больных, из них 44 подключены к аппаратам ИВЛ. Выписали 62 свердловчанина. За всё время пандемии в регионе зафиксировано 27 554 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 21 027 человека.

