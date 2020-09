За сутки с 17 на 18 сентября в Свердловской области выявлено 129 случаев заражения коронавирусом. Информацию сообщил региональный оперштаб.

В тяжелом состоянии находятся 82 свердловчанина, из них 44 подключены к аппаратам ИВЛ. 62 человека выписали за сутки. За время эпидемии коронавируса в Свердловской области выявлено 27 554 заболевших COVID-19. 21 027 человек выписались из больниц по выздоровлению. В России за прошедшие сутки выявлено 5 905 инфицированных, выписали 5 339 человек. В общей сложности по стране зафиксировано 1 091 186 положительных результата на инфекцию коронавируса, из больниц выписано 901 207 россиян.

