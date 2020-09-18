В УрФУ произошла вспышка коронавируса

Как сообщили в пресс-службе вуза, в числе заболевших есть и один сотрудник.
Сейчас все заболевшие, а также студенты, которые с ними контактировали, находятся на изоляции.
На дистант переведены некоторые академические группы филологического и психологического департаментов.
Также в УрФУ отметили, что студенты и преподаватель смогут вернуться к очной форме обучения только после двух отрицательных тестов на коронавирус.
Напомним, что в Свердловской области продолжают закрываться на карантин классы в школах. На дистанционное обучение уже переведены 368 классов. Большинство из них них ушли на карантин по ОРВИ, а 95 — COVID-19.