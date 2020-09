В УрФУ произошла вспышка коронавируса

В Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина зарегистрировано пять случаев заболевания COVID-19, сообщает «Уральский меридиан».

Как сообщили в пресс-службе вуза, в числе заболевших есть и один сотрудник. Сейчас все заболевшие, а также студенты, которые с ними контактировали, находятся на изоляции. На дистант переведены некоторые академические группы филологического и психологического департаментов. Также в УрФУ отметили, что студенты и преподаватель смогут вернуться к очной форме обучения только после двух отрицательных тестов на коронавирус. Напомним, что в Свердловской области продолжают закрываться на карантин классы в школах. На дистанционное обучение уже переведены 368 классов. Большинство из них них ушли на карантин по ОРВИ, а 95 — COVID-19. В Свердловской области более трех сотен школьных классов закрылись на карантин

