В УрФУ произошла вспышка коронавируса

В УрФУ произошла вспышка коронавируса

Сегодня, 15:15Здоровье и экологияPhoto: Яндекс.Карты
В Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина зарегистрировано пять случаев заболевания COVID-19, сообщает «Уральский меридиан».

Как сообщили в пресс-службе вуза, в числе заболевших есть и один сотрудник.

Сейчас все заболевшие, а также студенты, которые с ними контактировали, находятся на изоляции.

На дистант переведены некоторые академические группы филологического и психологического департаментов.

Также в УрФУ отметили, что студенты и преподаватель смогут вернуться к очной форме обучения только после двух отрицательных тестов на коронавирус.

Напомним, что в Свердловской области продолжают закрываться на карантин классы в школах. На дистанционное обучение уже переведены 368 классов. Большинство из них них ушли на карантин по ОРВИ, а 95 — COVID-19.

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