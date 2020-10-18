«Подъем ожидаем»: свердловский эксперт о росте заболеваемости COVID-19

«Подъем ожидаем»: свердловский эксперт о росте заболеваемости COVID-19

Сегодня, 18:52Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
Свердловский эпидемиолог сообщил сколько продлится рост заболеваемости коронавирусом, пишет E1.

По словам эксперта, рост заболеваемости связан с несколькими факторами.

Подъем ожидаем, он связан с зимним сезоном. Заболеваемость растёт плавно, не рывками, причем не только коронавирусная, но и ОРВИ. Снижение можно ожидать только весной, рассказал эпидемиолог.

Он отметил, что отказываться от защитных средств нельзя. Необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и пользоваться антисептиком.

Распространению вируса способствует и холод. Летом больше солнца, а зимой холодно и пасмурно. К тому же, люди не стоят на свежем воздухе в мороз, а предпочитают собираться в тесных теплых помещениях, что также способствует распространению инфекции, считает эксперт.

Напомним, в России за прошедшие сутки выявлено почти 15,1 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших приближается к 1,4 миллиона человек. Зафиксировано 24 187 летальных случаев.

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