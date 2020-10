«Подъем ожидаем»: свердловский эксперт о росте заболеваемости COVID-19

Свердловский эпидемиолог сообщил сколько продлится рост заболеваемости коронавирусом, пишет E1.

По словам эксперта, рост заболеваемости связан с несколькими факторами. Подъем ожидаем, он связан с зимним сезоном. Заболеваемость растёт плавно, не рывками, причем не только коронавирусная, но и ОРВИ. Снижение можно ожидать только весной, рассказал эпидемиолог. Он отметил, что отказываться от защитных средств нельзя. Необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и пользоваться антисептиком. Распространению вируса способствует и холод. Летом больше солнца, а зимой холодно и пасмурно. К тому же, люди не стоят на свежем воздухе в мороз, а предпочитают собираться в тесных теплых помещениях, что также способствует распространению инфекции, считает эксперт. Напомним, в России за прошедшие сутки выявлено почти 15,1 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших приближается к 1,4 миллиона человек. Зафиксировано 24 187 летальных случаев. В России за прошедшие сутки выявлено свыше 15 тысяч случаев заболевания COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter