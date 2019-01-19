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Карантин по гриппу и ОРВИ объявлен в Каменске-Уральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Hand person winter people girl woman 891702 pxhere.com

Карантин по гриппу и ОРВИ объявлен в Каменске-Уральском

Сегодня, 11:00Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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