Карантин по гриппу и ОРВИ объявлен в Каменске-Уральском
Сегодня, 11:00Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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На территории Каменска-Уральского вводятся ограничительные мероприятия в связи с ростом случаев заболевания гриппом и ОРВИ. При этом, образовательные учреждения продолжать работать в прежнем режиме.
С 20 января в Каменске-Уральском вводится карантин по гриппу и ОРВИ. Учебные заведения города продолжат работу, но массовые мероприятия будут отменены. Вводится масочный режим, а дети не будут переходить из кабинета в кабинет. Под действие карантина также попадут детские сады, учреждения культуры и спорта.
Учреждения здравоохранения Каменска-Уральского на данный момент переполнены заболевшими гриппом и ОРВИ, сообщают «Вечерние ведомости». При этом, большая часть больных прибыли из соседних населённых пунктов.
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