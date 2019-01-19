Карантин по гриппу и ОРВИ объявлен в Каменске-Уральском

С 20 января в Каменске-Уральском вводится карантин по гриппу и ОРВИ. Учебные заведения города продолжат работу, но массовые мероприятия будут отменены. Вводится масочный режим, а дети не будут переходить из кабинета в кабинет. Под действие карантина также попадут детские сады, учреждения культуры и спорта.