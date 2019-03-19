В Свердловской области стало больше лосей и белок

Как сообщили сотрудники заповедника, в этом году в лесах отмечается наибольшее количество белок. Также было отмечено большое количество лосей. Экспертам встретились следы куниц, росомах и рысей. Следов медведей не обнаружено, вероятно, косолапые еще не вышли из спячки. По следам животных можно составить примерное представление об увеличении или уменьшении популяции. Все собранные данные вносятся в «Летопись Природы» и отправляются в Москву в Минприроды.

Огромное количество лёжек лосей. Такое чувство, что они устроили соревнование по лёжкам. Двух лосей видели на маршруте, но издалека. В одном месте видели следы пары росомах, видимо, они уже готовятся к весенним брачным играм,говорят сотрудники заповедника.