В Свердловской области стало больше лосей и белок
Специалисты свердловского заповедника «Денежкин Камень» вернулись с зимних маршрутов учета диких животных по следам.
Как сообщили сотрудники заповедника, в этом году в лесах отмечается наибольшее количество белок. Также было отмечено большое количество лосей. Экспертам встретились следы куниц, росомах и рысей. Следов медведей не обнаружено, вероятно, косолапые еще не вышли из спячки. По следам животных можно составить примерное представление об увеличении или уменьшении популяции. Все собранные данные вносятся в «Летопись Природы» и отправляются в Москву в Минприроды.
Огромное количество лёжек лосей. Такое чувство, что они устроили соревнование по лёжкам. Двух лосей видели на маршруте, но издалека. В одном месте видели следы пары росомах, видимо, они уже готовятся к весенним брачным играм,говорят сотрудники заповедника.
За время обхода, который длится 5 дней, специалисты проходят на лыжах около 80 километров. На территории заповедника есть 16 зимовий, в этих избушках останавливаются специалисты во время пути. Такие маршруты преодолеваются каждую зиму, в этом году эксперты вышли позже, чем планировалось.