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В Свердловской области стало больше лосей и белок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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P3160201 1

В Свердловской области стало больше лосей и белок

Сегодня, 11:38Здоровье и экологияФото: Заповедник «Денежкин камень»
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