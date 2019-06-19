Синоптики рассказали о летней погоде на Урале

Синоптик отметила, что в прошлом году начало лета было холодным и ненастным, в этом году прогноз более позитивный: замечено больше солнечных дней, а средняя температура соответствует климатическим нормам для региона.

Очень тепло, днем 25-30 градусов, было 10 и 11 июня, прохладная погода наблюдалась 5, 14–17 июня, когда температура была на 5-7° ниже климатической нормы, сообщила синоптик корреспондентам издания.

Избытка осадков не наблюдается, также пока Средний Урал стороной обходят сильные грозы со шквалистым ветром. В ближайшие дни ожидается потепление, в выходные синоптики обещают +19…+25 градусов, возможны дожди.