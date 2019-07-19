Глава Росгидромета сообщил об улучшении экологической ситуации в Нижнем Тагиле

Яковенко в письме сообщил, что в Нижнем Тагиле и Челябинске наблюдается улучшение качества атмосферного воздуха. В Нижнем Тагиле, пишет телеграм-канал «Зеленый змий», по сравнению с прошлым годом, уровень загрязнения снизился с «высокого» до «низкого».

Глава Росгидромета считает, что уменьшение количества вредных примесей в воздухе Нижнего Тагила связано с мероприятиями по снижению вредных выбросов на ЕВРАЗ НТМК.

Также в телеграм-канале сообщают, что улучшение экологической ситуации может привести к снижению финансирования проекта «Чистый воздух».

Напомним, эколог Андрей Волегов со ссылкой на официальный ответ ФГБУ «Уральское УГМС» рассказал, что в период с 30 апреля по 18 июня на территории Нижнего Тагила зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха.