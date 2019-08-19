В Свердловской области снизилась смертность от рака среди трудоспособного населения

Улучшение показателей связано с введением обязательного онкоскрининга, увеличением уровня ответственности граждан по отношению к своему здоровью, онкологической настороженностью. Помимо этого, отмечается результативная работа страховых компаний. Так, пациенты, которым необходимо пройти диспансеризацию, получают напоминания по почте или путем СМС. Программы по борьбе с ростом случаев онкологических заболеваний реализуются в рамках национального проекта «Здравоохранение».