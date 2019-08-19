В Свердловской области снизилась смертность от рака среди трудоспособного населения
С начала 2019 года в Свердловской области на 1,4% снизилась смертность от онкологии среди трудоспособного населения, сообщает правительство региона.
Улучшение показателей связано с введением обязательного онкоскрининга, увеличением уровня ответственности граждан по отношению к своему здоровью, онкологической настороженностью. Помимо этого, отмечается результативная работа страховых компаний. Так, пациенты, которым необходимо пройти диспансеризацию, получают напоминания по почте или путем СМС. Программы по борьбе с ростом случаев онкологических заболеваний реализуются в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Наши усилия направлены на то, чтобы увеличить выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях и тем самым повысить эффективность лечения онкологических пациентов,подчеркнул глава регионального Минздрава Андрей Цветков.
Напомним, ране ФФОМС обвинил свердловский Минздрав в срыве программы снижения смертности от онкологии, сообщив, что медучреждения медленно осваивают средства.