Тагильчан приглашают бесплатно привиться от гриппа

Поставить прививку тагильчане могу в городских поликлиниках, либо можно организовать вакцинацию на месте в трудовых коллективах, однако организацией в данном случае должен заняться работодатель. Бесплатно прививки против гриппа положены пенсионерам, детям, работникам соцсферы. Однако на сегодняшний момент завезено достаточно вакцины, чтобы бесплатно привить всех желающих.

Для детей в Нижнем Тагиле в этом году предусмотрено 60 тысяч доз вакцины.