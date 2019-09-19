Тагильчан приглашают бесплатно привиться от гриппа
Сегодня, 11:30Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле стартовала кампания по вакцинации от гриппа, привиться на сегодняшний день может любой желающий, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Поставить прививку тагильчане могу в городских поликлиниках, либо можно организовать вакцинацию на месте в трудовых коллективах, однако организацией в данном случае должен заняться работодатель. Бесплатно прививки против гриппа положены пенсионерам, детям, работникам соцсферы. Однако на сегодняшний момент завезено достаточно вакцины, чтобы бесплатно привить всех желающих.
Для детей в Нижнем Тагиле в этом году предусмотрено 60 тысяч доз вакцины.
В 2018 году от гриппа было привито почти 60% жителей Нижнего Тагила. 17% заболевших прошли вакцинацию и перенесли заболевание в легкой форме, без осложнений.
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