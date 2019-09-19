В Нижнем Тагиле с берега Выйского пруда собрали более пяти тонн мусора

В мероприятии приняли участие не менее 200 человек, среди них: школьники, клуб туристов «Азимут», воспитанники станции юных натуралистов и просто любители природы.

В результате состязаний тагильчане собрали более пяти тонн мусора. В том числе, 90 мешков с отходами, неподлежащими сортировке. Их регоператор вывез на полигон. Также активисты собрали 50 мешков со стеклом, 39 — с пластиком, 11 мешков с металлом, 150 покрышек, все это приняли на переработку ООО «ЦГС» и предприниматель Андрей Рогачев.

Организаторы мероприятия подчеркнули, что «Чистые игры» это не только просто субботник, а увлекательная игра, в ходе которой молодежь учится сортировать мусор. В процессе ребята получают баллы и борются за призы. Баллы начисляются не только за сортировку мусора, но и за верные ответы в викторине на тему экологии.

По итогам вторых «Чистых игр» победила команда «Федорино горе», набрав 84 балла, второе место досталось команде «Пуля», набравшей 74 балла. На третьем месте — команда «Гринвей» — 73 балла. Всех желающих угощали горячим чаем от компании «Пища жизни».