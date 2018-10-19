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61 орган и 41 пересадка костного мозга: трансплантология развивается Среднем Урале
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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61 орган и 41 пересадка костного мозга: трансплантология развивается Среднем Урале

Сегодня, 14:07Здоровье и экология
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