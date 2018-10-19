61 орган и 41 пересадка костного мозга: трансплантология развивается Среднем Урале

В России действует 52 центра трансплантации. Руководитель НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова академик Сергей Готье подчеркнул, что трансплантология стала относиться к высокотехнологичной сфере медицины.

Количество проведенных операций увеличивается с каждым годом. В 2017 году на Среднем Урале были проведены пересадка 51 органа и 38 – костного мозга, в 2018 году медики выполнили трансплантацию 61 органа и 41 раз пересадили костный мозг.

Глава областного Минздрава Андрей Цветок заявил, что количество трансплантаций должно увеличиться вдвое. По его мнению, для этого существуют технические возможности. Требуются доноры.