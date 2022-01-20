22 ребенка с коронавирусом находятся на госпитализации в Свердловской области

Напомним, в Свердловской области идет подготовка к вакцинации от коронавируса подростков от 12 до 17 лет. Проводиться она будет препаратом «Спутник М», который был зарегистрирован в конце ноября. Прививки от коронавируса ставить прямо в школах и только в добровольном порядке с согласия родителей. Кроме того, детская вакцинация от коронавируса в России включена в календарь профилактических прививок.