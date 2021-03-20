Отдельный регистр умерших от коронавируса будет введен в Свердловской области

В реестре будет храниться информация о том, когда именно умерший от короновируса впервые обратился за медпомощью и куда он пришел — в стационар, скорую медицинскую помощь или поликлинику. Также будет указываться диагноз, поставленный в первые дни болезни. Будут фиксироваться сведения о том, сколько дней пациент находился в реанимации, сколько дней — на ИВЛ, все сопутствующие заболевания и на какой день человек скончался.