Более 2 млрд рублей получат предприятия Урала на выпуск аппаратов ИВЛ и медикаментов

Уральский оптико-механический завод получит порядка 750 млн рублей на произведение 500 многофункциональных аппаратов «МАИА-01», которые предназначены для проведения ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких. Помимо этого, завод выпустит 21 тысячу увлажнителей дыхательных смесей.

Около 1,6 млрд рублей получит Уральский приборостроительный завод, что позволит в 10 раз увеличить количество производимых аппаратов ИВЛ. До конца мая предприятие выпустит более 5 тысяч установок для искусственной вентиляции легких. К концу года – почти 15 тысяч.

Завод «Медсинтез» из Свердловской области получит деньги на выпуск противовирусных препаратов, а другие предприятия региона – на производство марли, медицинских масок, защитных очков и одноразовых перчаток.

Все платежи по ранее выданным займам и процентам, поступающие в ФРП, было решено направить на финансирование противоэпидемических проектов в приоритетном порядке. Об этом заявил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Всего на финансирование таких проектов по России выделено 10 млрд рублей.

В настоящее время по линии ФРП одобрено около 50 займов на общую сумму 14,5 млрд рублей. 30 проектов уже получили финансирование на сумму свыше 10 млрд рублей. Благодаря этим средствам многие предприятия уже нарастили объёмы производства или начали выпускать необходимую продукцию,добавил Денис Мантуров.