В Свердловской области зарегистрировано восемь новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 12:50Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Свердловской области зарегистрировано восемь новых случаев заболевания коронавирусом.
Сюжеты: Коронавирус
Так, общее количество зараженных достигло 149 человек, из них 52 выздоровели, один скончался.
Напомним, в регионе продлен режим самоизоляции граждан до 26 апреля. Все ограничительные меры по-прежнему сохраняются. Гражданам не рекомендуется покидать свои квартиры без необходимости. В частности, разрешается пойти на работу, сходить в магазин, аптеку, а также выгулять собаку.
Всего в России зарегистрировано 4 268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших составляет 47 121 человек, из них 3 446 выздоровели, 405 скончались.
Карта распространения коронавируса в России
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