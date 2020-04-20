В Свердловской области зарегистрировано восемь новых случаев заражения коронавирусом

Так, общее количество зараженных достигло 149 человек, из них 52 выздоровели, один скончался.

Напомним, в регионе продлен режим самоизоляции граждан до 26 апреля. Все ограничительные меры по-прежнему сохраняются. Гражданам не рекомендуется покидать свои квартиры без необходимости. В частности, разрешается пойти на работу, сходить в магазин, аптеку, а также выгулять собаку.