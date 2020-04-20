Новые заболевшие коронавирусом заразились в пределах Свердловской области
Сегодня, 09:52Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Среди новых случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных за сутки с 18 по 19 апреля, есть несколько пациентов, которые получили заболевание в пределах Свердловской области, сообщает E1 со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Коронавирус
По словам источника, пациенты никуда не выезжали. Они были заражены в пределах региона.
Сколько пациентов заразились коронавирусом в пределах области не уточняется.
Напомним, по последним данным в Свердловской области зарегистрировано 15 новых случаев заражения коронавирусом, из них один — в Нижнем Тагиле.
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