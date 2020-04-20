Половина контактировавших с больными коронавирусом переносит его без симптомов
Сегодня, 22:19Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что половина заразившихся переносит коронавирус без симптомов, пишет «Уралинформбюро».
Сюжеты: Коронавирус
Ранее в регионе без симптомов болезнь проходила в 37% случаев, теперь — в 47%. По словам Козловских, все эти случаи выявляются из числа побывавших в контакте с больными. По его мнению, это говорит о высоком качестве работы медслужб. Но также, это повышает риски заражения, поскольку количество инфицированных нельзя увидеть сразу.
По состоянию на 20 апреля в Свердловской области зарегистрировано 149 случаев заражения коронавирусом.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей