В России у каждого пятого заразившегося коронавирус протекает без симптомов

По словам Поповой, каждый пятый пациент, у которого тест выявил коронавирус, не имеет симптомов заболевания. Лишь у 14% есть симптомы, характерные для пневмонии.

Также попова отметила, что 45 регионов сейчас находятся первой или второй фазе эпидемического процесса. Остальные между третьей и четвертой. Везде разное развитие ситуации с заболеваемостью. Каждая фаза диктует свои меры и ограничения.