В России у каждого пятого заразившегося коронавирус протекает без симптомов
Вчера, 23:47Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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У более 20% заразившихся россиян коронавирус протекает бессимптомно. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
По словам Поповой, каждый пятый пациент, у которого тест выявил коронавирус, не имеет симптомов заболевания. Лишь у 14% есть симптомы, характерные для пневмонии.
Также попова отметила, что 45 регионов сейчас находятся первой или второй фазе эпидемического процесса. Остальные между третьей и четвертой. Везде разное развитие ситуации с заболеваемостью. Каждая фаза диктует свои меры и ограничения.
Карта распространения коронавируса в России
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