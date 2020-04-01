Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 2 777 человек

Суточный прирост составил 440 человек, это меньше, чем по данным на 31 марта — вчера зафиксировано 500 новых случаев.

Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве — 267 человек, следом идет Коми — 32 случая и 27 новых случаев в Санкт-Петербурге.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 69 пациентов, общее число выздоровевших составило 190 человек. Число летальных случаев увеличилось до 24, все погибшие — люди пожилого возраста и имеющие хронические заболевания.