Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 2 777 человек
Сегодня, 13:52Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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По данным на 1 апреля в России подтверждено 2 777 случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Суточный прирост составил 440 человек, это меньше, чем по данным на 31 марта — вчера зафиксировано 500 новых случаев.
Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве — 267 человек, следом идет Коми — 32 случая и 27 новых случаев в Санкт-Петербурге.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 69 пациентов, общее число выздоровевших составило 190 человек. Число летальных случаев увеличилось до 24, все погибшие — люди пожилого возраста и имеющие хронические заболевания.
Карта распространения коронавируса в России
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