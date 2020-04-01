Число смертей от коронавируса в России увеличилось до 17 человек

Все пять новых смертей произошли в Москве. Возраст погибших — от 61 до 74 лет. Все они находились на аппаратах ИВЛ. У них имелась осложненная пневмония, а также хронические заболевания. В частности, кардиосклероз, гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких. Трое пациентов страдали диабетом, еще у одной пациентки была диагностирована онкология.