Число смертей от коронавируса в России увеличилось до 17 человек
Сегодня, 13:12Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Минувшей ночью умерли еще пять россиян, заболевших коронавирусом. Таким образом, число смертей увеличилось до 17 человек, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Все пять новых смертей произошли в Москве. Возраст погибших — от 61 до 74 лет. Все они находились на аппаратах ИВЛ. У них имелась осложненная пневмония, а также хронические заболевания. В частности, кардиосклероз, гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких. Трое пациентов страдали диабетом, еще у одной пациентки была диагностирована онкология.
По последним данным в России число заболевших коронавирусом составляет 2 337 человек. 17 человек скончались, более сотни выздоровели. Прирост заболевших по данным на 31 марта составил 500 человек. В Свердловской области официально подтверждены 33 случая заболевания.
Карта распространения коронавируса в России
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