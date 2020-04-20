В Нижнем Тагиле часть пациентов из ЦГБ № 1 перенаправят в госпиталь имени Тетюхина
Вчера, 23:23Здоровье и экологияФото: скриншот из видеорепортажа ТК «Телекон»
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В Нижнем Тагиле часть пациентов из ЦГБ № 1 будет перенаправлена в Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени Тетюхина, сообщает ТК «Телекон».
Сюжеты: Нижний Тагил
Медперсонал госпиталя готовится принять пациентов, которых ранее принимала больница на Вагонке. ЦГБ № 1 временно перепрофилируют под лечение ОРВИ и пневмонии. В госпитале открылось отделение неотложной и экстренной помощи по направлению оториноларингология.
На этой неделе УКРЛЦ по нечетным числам начнет прием пациенток с гинекологическими патологиями. По четным числам тагильчанок будет принимать Демидовская больница. Также для работы в госпиталь будут привлекать врачей на совмещение.
Кроме того, планируется, что в УКРЛЦ откроется еще одна лаборатория для проведения тестов на коронавирус.
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