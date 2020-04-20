В Нижнем Тагиле часть пациентов из ЦГБ № 1 перенаправят в госпиталь имени Тетюхина

Медперсонал госпиталя готовится принять пациентов, которых ранее принимала больница на Вагонке. ЦГБ № 1 временно перепрофилируют под лечение ОРВИ и пневмонии. В госпитале открылось отделение неотложной и экстренной помощи по направлению оториноларингология.

На этой неделе УКРЛЦ по нечетным числам начнет прием пациенток с гинекологическими патологиями. По четным числам тагильчанок будет принимать Демидовская больница. Также для работы в госпиталь будут привлекать врачей на совмещение.