В 2017 году экология Нижнего Тагила улучшится благодаря модернизации коксохимического производства
20 июня 2016, 10:30Здоровье и экологияПавел Щербина
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Соглашение о сотрудничестве при проведении экологических мероприятий было подписано 17 июня на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге следующими сторонами: Министром природных ресурсов Российской Федерации, руководителем службы по надзору в сфере природопользования, вице-президентом «ЕВРАЗ-НТМК» Максимом Андриасовым и Евгением Куйвашевым.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно документу, «ЕВРАЗ-НТМК» во втором квартале следующего года закончит техническое переоснащение одного из цехов коксохимического производства. Эта мера позволит значительно снизить вредные выбросы в атмосферу, сообщает официальный сайт Правительства Свердловской области.
Несмотря на работу областного руководства по снижению нагрузки на экологию - только в прошлом году «ЕВРАЗ» на 6% снизил выбросы углекислого газа - экологическая ситуация в Нижнем Тагиле остаётся причиной беспокойства специалистов.
Встревоженность у горожан и Администрации Нижнего Тагила вызывает качество питьевой воды, поступающей из городских водохранилищ.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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