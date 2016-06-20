В 2017 году экология Нижнего Тагила улучшится благодаря модернизации коксохимического производства

Согласно документу, «ЕВРАЗ-НТМК» во втором квартале следующего года закончит техническое переоснащение одного из цехов коксохимического производства. Эта мера позволит значительно снизить вредные выбросы в атмосферу, сообщает официальный сайт Правительства Свердловской области.

Несмотря на работу областного руководства по снижению нагрузки на экологию - только в прошлом году «ЕВРАЗ» на 6% снизил выбросы углекислого газа - экологическая ситуация в Нижнем Тагиле остаётся причиной беспокойства специалистов.

Встревоженность у горожан и Администрации Нижнего Тагила вызывает качество питьевой воды, поступающей из городских водохранилищ.