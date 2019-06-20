Тагильчане могут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ
Сегодня, 09:14Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В июне жителям Нижнего Тагила предлагается пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ, сообщает администрация города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Лаборатория будет находиться 25 июня с 16 часов до 19 часов в помещении кинотеатра «Родина 3D». 26 июня пройти тестирование можно на территории привокзальной площади в эти же часы. 27 июня с 16 часов до 19 часов лабораторию можно найти на территории ТРЦ «КИТ». 28 июня мобильный пункт расположится в ТЦ «Гороскоп».
Экспресс-тест безопасен, точность составляет 99,8%. Результаты готовятся в течение 15 минут.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей