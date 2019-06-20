Тагильчане могут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ

Лаборатория будет находиться 25 июня с 16 часов до 19 часов в помещении кинотеатра «Родина 3D». 26 июня пройти тестирование можно на территории привокзальной площади в эти же часы. 27 июня с 16 часов до 19 часов лабораторию можно найти на территории ТРЦ «КИТ». 28 июня мобильный пункт расположится в ТЦ «Гороскоп».