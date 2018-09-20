Семидневный пожар на полигоне ТБО под Первоуральском потушен

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Тление на полигоне твёрдых бытовых отходов под Первоуральском было ликвидировано спустя 7 дней. Для борьбы с огнём сотрудники МЧС доставили на полигон около 5 тыс. тонн земли.
13 сентября поступило сообщение о внутреннем возгорании на полигоне ТБО, который находится в 5 километрах от жилых домов Первоуральска. Площадь тления составила 300 кв. метров. Для борьбы с огнём спасатели завезли более 5 тыс. тонн грунта и рекультивировали 4 гектара поверхности полигона.
Полностью ликвидировать тление удалось только к 19 сентября, сообщает «ТАСС». Специалисты инженерно-химической лаборатории исследовали уровень содержания вредных веществ в воздухе. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ не было зафиксировано.
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