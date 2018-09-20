Семидневный пожар на полигоне ТБО под Первоуральском потушен

13 сентября поступило сообщение о внутреннем возгорании на полигоне ТБО, который находится в 5 километрах от жилых домов Первоуральска. Площадь тления составила 300 кв. метров. Для борьбы с огнём спасатели завезли более 5 тыс. тонн грунта и рекультивировали 4 гектара поверхности полигона.