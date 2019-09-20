Куйвашев предложил за федеральные средства купить Нижнему Тагилу новые автобусы

Глава Среднего Урала подчеркнул, что в рамках реализации нацпроекта «Экология», а также нацпроекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле, для улучшения экологической ситуации и снижения вредных выбросов в атмосферу, нужно заменить автопарк. Общественный транспорт на газомоторном топливе поможет снизить уровень загрязнения воздуха.

Прошу рассмотреть возможность включения в состав федерального проекта «Чистый воздух» с привлечением средств федерального бюджета проект по замене значительной части подвижного состава в Нижнем Тагиле,сказал глава региона.