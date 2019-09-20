Куйвашев сообщил о снижении вредных выбросов в Нижнем Тагиле

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что приоритетным является внедрение новых стандартов экологической безопасности. Обращаясь к губернаторам, он заявил, что необходимо обращать особое внимание на реализацию проектов по направлениям ТКО и «Вода».

В Минприроды с отчетом выступил глава Свердловской области Евгений Куйвашев, он рассказах о реализации нацпроекта «Экология» и подчеркнул, что удалось снизить объем выбросов от стационарных источников в среднем на 7,7%, а в Нижнем Тагиле — на 11,3%.