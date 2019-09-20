Куйвашев сообщил о снижении вредных выбросов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:33Здоровье и экологияФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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19 сентября в Минприроды обсудили итоги первого года реализации целей и задач по нацпроектам в экологии в Свердловской области, сообщает правительство региона.
Сюжеты: Нижний Тагил, Национальные проекты 2019-2024
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что приоритетным является внедрение новых стандартов экологической безопасности. Обращаясь к губернаторам, он заявил, что необходимо обращать особое внимание на реализацию проектов по направлениям ТКО и «Вода».
В Минприроды с отчетом выступил глава Свердловской области Евгений Куйвашев, он рассказах о реализации нацпроекта «Экология» и подчеркнул, что удалось снизить объем выбросов от стационарных источников в среднем на 7,7%, а в Нижнем Тагиле — на 11,3%.
Губернатор отметил также снижение загрязнения сточных вод на 4% и на 5,6% снижение объема размещаемых в регионе отходов.
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