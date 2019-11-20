В свердловском онкодиспансере нашли замену уволившимся медикам
Сегодня, 09:18Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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После увольнения нескольких сотрудников в свердловском онкологическом диспансере произошли кадровые перестановки. На смену уволившимся пришли несколько молодых сотрудников, пишет «Уралинформбюро».
Учреждение в начале ноября покинули завцентром амбулаторной химиотерапии Владислав Петкау, руководитель химиотерапевтической службы Наталья Страхова и завотделением противоопухолевой лекарственной терапии Ирина Булавина.
Новым главой отделения химиотерапии стала Марина Зафирова, обязанности завотделением противоопухолевой лекарственной терапии будет исполнять Оксана Широкова. По неподтвержденным данным, должность руководителя центра амбулаторной химиотерапии убрали из штатного расписания.
Напомним, в Нижнем Тагиле в августе массово уволились хирурги сразу двух больниц. Подавить «бунт» удалось после вмешательства областных и федеральных властей. Медикам пообещали поднять зарплату и оплатить переработки.
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