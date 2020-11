Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса в регионе.

30% жителей региона уже имеют антитела к инфекции, передает E1 слова вице-губернатора с закрытой встречи. Массово прививки начнут ставить свердловчанам в январе 2021 года. Уточняется, что вакцинация будет бесплатной и добровольной. Напомним, волонтеры рассказали о том, какие побочные эффекты наблюдаются после прививки от COVID-19. Среди них повышение температуры, тошнота, боль в груди, потеря веса. Один из пациентов пожаловался на тахикардию. «Забавно»: добровольцы о побочных эффектах отечественной вакцины от COVID-19

