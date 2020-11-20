«Забавно»: добровольцы о побочных эффектах отечественной вакцины от COVID-19

Большинство «подопытных» отметили эффективность средства. У многих выработались антитела. Однако есть и побочные эффекты, пишет РБК.
Чаще всего у привитых наблюдалось повышение температуры. Как правило, она спадала за первые сутки. Но были и случаи, когда температура до 40 градусов держалась много дней как после первой, так и после второй инъекции.
Среди побочных эффектов отмечается тошнота, боль в груди, потеря веса. Один из пациентов пожаловался на тахикардию.
Мне поставили вакцину 4 октября. В первую ночь болела голова и грудная клетка. Затем заныла поясница и начались боли в женских органах, позднее появились болевые ощущения в мышцах ног. Забавно, что я почувствовала прилив адреналина и повышение работоспособности, рассказала изданию одна из волонтеров.
В целом, большинство вакцинированных положительно оценивают свой опыт. По уровню обслуживания медперсонала возникли разные мнения. Одни пациенты довольны, другие нет. Кто-то говорит о больших очередях, но некоторые отмечают, что народу не было вообще.
Сообщается, что за результаты испытаний оказались разными. У некоторых добровольцев уровень антител повышался, а у других нет. За результатами испытуемые могли наблюдать на портале «Госуслуги».
Напомним, в ноябре глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан заявил, что вакцина он COVID-19 не заменит остальные инструменты по борьбе с инфекцией, а лишь дополнит их.