Синоптики обещают тагильчанам теплые выходные с грозами
Сегодня, 10:33Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Эти выходные в Нижнем Тагиле, по данным Гисметео, будут теплыми, не исключены грозы.
Сюжеты: Нижний Тагил
В пятницу днем синоптики обещают до +18 градусов с переменной облачностью, без осадков.
В субботу, 22 июня, в дневные часы воздух прогреется до +20 градусов, в ночные часы столбик термометра опустится до отметки +7 градусов. Переменная облачность, без осадков.
В воскресенье днем ожидается до +25 градусов жары, в ночные часы +17 градусов. Возможны дожди с грозами.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей