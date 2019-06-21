Синоптики обещают тагильчанам теплые выходные с грозами

В пятницу днем синоптики обещают до +18 градусов с переменной облачностью, без осадков.

В субботу, 22 июня, в дневные часы воздух прогреется до +20 градусов, в ночные часы столбик термометра опустится до отметки +7 градусов. Переменная облачность, без осадков.