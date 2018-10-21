Теплая и дождливая погода ждет тагильчан с 22 по 28 октября

22 и 23 октября днем температура воздуха составит +3 – +6 градусов, ночью похолодает до -4 градусов. Переменная облачность, дожди. Ветер юго-западный до 20 м/с.

24 и 25 октября днем воздух прогреется от +8 до +11 градусов, ночью будет от +4 до +6 градусов. Облачно, обильные дожди. Ветер южный 10 – 13 м/с.

В пятницу 26 октября придет потепление: днем до +14 градусов, ночью до +8 градусов. Переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный до 13 м/с.

27 октября днем будет до + 7 градусов, ночью похолодает до -1 градуса. Переменная облачность, обильные дожди. Ветер северо-западный до 13 м/с.