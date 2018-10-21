Теплая и дождливая погода ждет тагильчан с 22 по 28 октября
Сегодня, 11:37Здоровье и экологияФото: widefon.com
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С 22 по 28 октября в Нижнем Тагиле ожидается облачное небо и дожди. В середине недели воздух прогреется до +14 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
22 и 23 октября днем температура воздуха составит +3 – +6 градусов, ночью похолодает до -4 градусов. Переменная облачность, дожди. Ветер юго-западный до 20 м/с.
24 и 25 октября днем воздух прогреется от +8 до +11 градусов, ночью будет от +4 до +6 градусов. Облачно, обильные дожди. Ветер южный 10 – 13 м/с.
В пятницу 26 октября придет потепление: днем до +14 градусов, ночью до +8 градусов. Переменная облачность, дождь. Ветер юго-западный до 13 м/с.
27 октября днем будет до + 7 градусов, ночью похолодает до -1 градуса. Переменная облачность, обильные дожди. Ветер северо-западный до 13 м/с.
28 октября, в воскресенье, столбик термометра днем опустится до 0 градусов, ночью до -4 градусов. Небо ясное, без осадков. Ветер западный до 8 м/с.
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