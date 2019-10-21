Сотни тагильчан прошли экспресс-проверку здоровья

В минувшее воскресенье на центральных улицах города разместились передвижные медицинские комплексы, где горожане могли получить консультацию врача и сделать флюорографию. 45 тагильчанок прошли монографическое обследование. 300 тагильчан приняли участие в анкетировании по раннему выявлению онкологии. 65 человек сдали экспресс-тесты на ВИЧ. 150 жителей Нижнего Тагила пенсионного возраста сдали кровь для проверки уровня глюкозы.