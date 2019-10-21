Сотни тагильчан прошли экспресс-проверку здоровья
Сегодня, 11:36Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле при поддержке регионального Минздрава прошла акция «Территория здоровья».
Сюжеты: Нижний Тагил
В минувшее воскресенье на центральных улицах города разместились передвижные медицинские комплексы, где горожане могли получить консультацию врача и сделать флюорографию. 45 тагильчанок прошли монографическое обследование. 300 тагильчан приняли участие в анкетировании по раннему выявлению онкологии. 65 человек сдали экспресс-тесты на ВИЧ. 150 жителей Нижнего Тагила пенсионного возраста сдали кровь для проверки уровня глюкозы.
Кроме того, для тагильчан провели кардио-зарядку и лекции по правильному питанию. А студенты-медики распространяли информационные материалы по профилактике онкологических заболеваний. Молодому поколению рассказали о негативных последствиях табакокурения.
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