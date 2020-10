Названа причина долгого ожидания «скорой» в Екатеринбурге

Главный врач службы Скорой медицинской помощи Екатеринбурга рассказал причины долгого ожидания бригад, пишет E1.

По словам главврача «скорой» Игоря Пушкарева, служба переживает период пиковой нагрузки. Поступает более 3,7 тысяч звонков в день. Оформляется около 1,5 тысяч вызовов, что на 30-40% превышает среднестатистический показатель. Многочасовая задержка, до шести часов, вызвана именно этим. Кроме того, Пушкарев отметил, что гражданам сложно дозвониться. Это происходит потому, что горожане задают множество вопросов, находящихся вне компетенции принимающих звонок медиков. Телефонная станция была обновлена и готова к большому количеству поступающих вызовов. Но мы не call-центр и не даем консультаций. Конечно оператор не может просто бросить трубку, приходится отвечать на вопросы что делать и как быть, а это замедляет процесс. Мы в первую очередь экстренная служба и на звонок выделяется не более двух минут, объяснил Игорь Пушкарев. Врач выделил ситуации когда следует обращаться в «скорую»: Высокая температура (от 38,5 градусов) на протяжении более чем трех дней.

Нарушение дыхание и одышка.

Сопутствующие хронические заболевания.

Возраст заболевшего старше 65 лет. В случае с потерей обоняния и при симптомах ОРВИ следует обращаться в «неотложку» ближайшей поликлиники. Мы не забираем анализы и не проводим исследования, а реагируем на экстренные случаи и отвозим на госпитализацию, уточнил Пушкарев. Главный врач отметил, что работу службы удалось улучшить за счет новых автомобилей. 58 выделены за счет бюджета и 30 от благотворительного фонда. Кроме того, поможет запуск кислородной станции, который планируется к началу зимы. Напомним, больных коронавирусом из Екатеринбурга начали госпитализировать в ближайшие города. Это произошло из-за заполненности больниц № 14, 40, 24 и 3. В Екатеринбурге пациентов с COVID-19 увозят в ближайшие города из-за нехватки мест

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter