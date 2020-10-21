Названа причина долгого ожидания «скорой» в Екатеринбурге

Телефонная станция была обновлена и готова к большому количеству поступающих вызовов. Но мы не call-центр и не даем консультаций. Конечно оператор не может просто бросить трубку, приходится отвечать на вопросы что делать и как быть, а это замедляет процесс. Мы в первую очередь экстренная служба и на звонок выделяется не более двух минут, объяснил Игорь Пушкарев.