Управление природопользования ответило на запрос о Черноисточинском пруде

Исполняющий обязанности руководителя управления Виталий Курятников сообщил экологу, что по их данным, ООО «Водоканал-НТ» не осуществляет сброс промывных сточных вод в Черноисточинское водохранилище.

Тем не менее чиновник добавляет, что обращение Волегова также направлено в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Напомним, обращение эколога было адресовано руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Дмитрию Козловских, заместителю руководителя Управления Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Виталию Курятникову, а также ВРИО заместителя руководителя Отдела водных ресурсов Нижне-Обского БВУ по Свердловской области Вере Тюменцевой.