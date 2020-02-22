Роспотребнадзор проверит ЕЖК из-за запаха

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Администрация Чкаловского района Екатеринбурга обратится в Роспотребнадзор с требованием проверить ЕЖК из-за жалоб горожан на неприятны запах, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Жители Вторчермета жалуются на сильный запах от комбината. Районная администрация обсуждала с руководством ЕЖК жалобы горожан. Также ранее специалисты не нашли в воздухе превышения нормы вредных веществ.
Глава администрации района Вячеслав Мишарин пояснил, что Роспотребназдор и руководство предприятия попросят повторно проверить качество воздуха.
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