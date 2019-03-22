В Нижнем Тагиле проверили результат работы бережливой поликлиники

В рамках визита в Нижний Тагил специалисты посетили детскую поликлинику на ГГМ.

Раньше у кабинета неотложной помощи были очереди по 12 человек и больше, то сейчас в пиковое время не превышает четырех. Что касается кабинета забора крови, то благодаря введению электронной записи, разделению потоков сдачи крови из пальца и вены удалось полностью решить вопрос с очередями,рассказала заведующая медучреждением.

Напомним, что, в рамках внедрения бережливых технологий, в поликлинике были разделены потоки больных и здоровых детей, открыта зона регистратуры, вынесено картохранилище, организован колл-центр.