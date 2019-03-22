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В Нижнем Тагиле проверили результат работы бережливой поликлиники
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле проверили результат работы бережливой поликлиники

Сегодня, 09:08Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
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