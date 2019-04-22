Более 700 специалистов посетили неонатальный форум в Екатеринбурге
Более 700 специалистов из России и заграницы посетили Европейско-Азиатский неонатальный форум в Екатеринбурге, сообщает Минздрав Свердловской области.
Неонатальный форум проходил в Екатеринбурге в шестой раз. В этом году его посетили более 700 специалистов из России, Великобритании, Канады Франции, Турции, Голландии, Израиля, Литвы, Австрии, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана.
За последние годы Евро-Азиатский неонатальный форум стал одной из лучших международных площадок для специалистов, принимающих участие в выхаживании наших самых маленьких пациентов,отметила заместитель министра здравоохранения Елена Чадова.
На площадках форума прошли мастер-классы для медперсонала, занимающегося выхаживанием младенцев с экстремально низкой массой тела. Участники обсудили клинические случаи из практики акушерства и гинекологии. Специалисты на форуме выступили с докладами на тему современных медтехнологий в акушерстве и гинекологии, выхаживания недоношенных младенцев, оказания помощи детям с врожденными пороками сердца, транспортировки экстренных больных.