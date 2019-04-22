Более 700 специалистов посетили неонатальный форум в Екатеринбурге

Неонатальный форум проходил в Екатеринбурге в шестой раз. В этом году его посетили более 700 специалистов из России, Великобритании, Канады Франции, Турции, Голландии, Израиля, Литвы, Австрии, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана.

За последние годы Евро-Азиатский неонатальный форум стал одной из лучших международных площадок для специалистов, принимающих участие в выхаживании наших самых маленьких пациентов,отметила заместитель министра здравоохранения Елена Чадова.