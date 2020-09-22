На Урале заболеваемость пневмонией почти в два раза превысила многолетний уровень

На Урале заболеваемость пневмонией почти в два раза превысила многолетний уровень

Сегодня, 12:47Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области в 1,4 раза возросла заболеваемость пневмонией, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За последнюю неделю на 10% выросла заболеваемость ОРВИ, эпидемиологический порог превышен на 27,8%.

Количество внебольничных пневмоний стало в 1,9 раза больше многолетнего уровня.

По словам эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева, среди пациентов с такими заболеваниями могут быть и больные COVID-19. На данный момент в Свердловской области занято 62,6% ковидных коек, это самый высокий показатель в УрФО.

Напомним, накануне в Екатеринбурге скончался фельдшер скорой помощи, он заболел COVID-19.

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