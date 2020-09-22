На Урале заболеваемость пневмонией почти в два раза превысила многолетний уровень

За последнюю неделю на 10% выросла заболеваемость ОРВИ, эпидемиологический порог превышен на 27,8%.
Количество внебольничных пневмоний стало в 1,9 раза больше многолетнего уровня.
По словам эксперта лабораторной диагностики Александра Соловьева, среди пациентов с такими заболеваниями могут быть и больные COVID-19. На данный момент в Свердловской области занято 62,6% ковидных коек, это самый высокий показатель в УрФО.
Напомним, накануне в Екатеринбурге скончался фельдшер скорой помощи, он заболел COVID-19.