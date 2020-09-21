«Сгорел за неделю»: в Екатеринбурге от COVID-19 скончался фельдшер скорой помощи

По словам источника, у медика была диагностирована пневмония, которую вызвал COVID-19.
Умерший плохо себя чувствовал на протяжении четырех дней, потом сам приехал в больницу. После КТ его сразу положили в реанимацию на аппарат ИВЛ, однако спасти ему жизнь не удалось.
Сгорел за неделю,сообщает источник
Погибшему был 51 год, он работал помощником врача в бригаде реанимации более 20 лет.
Напомним, в Свердловской области медики жалуются, что им отказывают в страховых выплатах при заболевании COVID-19. Двое их них готовят документы в суд.