«Сгорел за неделю»: в Екатеринбурге от COVID-19 скончался фельдшер скорой помощи

«Сгорел за неделю»: в Екатеринбурге от COVID-19 скончался фельдшер скорой помощи

Сегодня, 14:52ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге умер фельдшер скорой помощи, который заболел коронавирусом, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, у медика была диагностирована пневмония, которую вызвал COVID-19.

Умерший плохо себя чувствовал на протяжении четырех дней, потом сам приехал в больницу. После КТ его сразу положили в реанимацию на аппарат ИВЛ, однако спасти ему жизнь не удалось.

Сгорел за неделю,сообщает источник

Погибшему был 51 год, он работал помощником врача в бригаде реанимации более 20 лет.

Напомним, в Свердловской области медики жалуются, что им отказывают в страховых выплатах при заболевании COVID-19. Двое их них готовят документы в суд.

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