«Сгорел за неделю»: в Екатеринбурге от COVID-19 скончался фельдшер скорой помощи

В Екатеринбурге умер фельдшер скорой помощи, который заболел коронавирусом, сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.

По словам источника, у медика была диагностирована пневмония, которую вызвал COVID-19. Умерший плохо себя чувствовал на протяжении четырех дней, потом сам приехал в больницу. После КТ его сразу положили в реанимацию на аппарат ИВЛ, однако спасти ему жизнь не удалось. Сгорел за неделю,сообщает источник Погибшему был 51 год, он работал помощником врача в бригаде реанимации более 20 лет. Напомним, в Свердловской области медики жалуются, что им отказывают в страховых выплатах при заболевании COVID-19. Двое их них готовят документы в суд. Заболевшие COVID-19 свердловские врачи пожаловались на отсутствие страховых выплат

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter