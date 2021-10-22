Ввести QR-коды рекомендовано ввести в ТЦ и общепите свердловскими властями

Пока рекомендуется ввести эту меру с 30 октября 2021 года. Об этом заявил во время брифинга замгубернатора региона Павел Креков.
Он добавил, что в будущем, возможно, будет рассмотрен вопрос, об обязательно QR-кодировании.
Кроме того, для кинотеатров, театров, спортивных сооружений и других объектов, кодирование будет введено досрочно. Ранее планировалось начать его использовать с 8 ноября, но теперь срок сдвинулся к 30 октября.
Напомним, в Свердловской области заболеваемость коронавирусом уже несколько дней бьет рекорды. За сутки с 20 по 21 октября в регионе было подтверждено 603 случая заражения инфекцией.