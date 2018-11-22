Врач из Екатеринбурга стала лучшим эпидемиологом России

Елена Викторовна представила на конкурс проект по профилактике внутрибольничных инфекций, в основу которого легла непосредственная практика вверенного ей отделения. По результатам проведения своевременных санитарных мероприятий, указанных в проекте, удалось достичь высоких показателей по предупреждению распространения инфекций внутри больницы.