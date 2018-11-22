Врач из Екатеринбурга стала лучшим эпидемиологом России
Сегодня, 07:30Здоровье и экологияФото: екатеринбург.рф
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Итоги ежегодного конкурса среди эпидемиологов страны и медицинских учреждений были подведены Национальной ассоциацией специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Победителем была признана начальник отдела профилактики инфекционных заболеваний МАУ ГКБ №14 Екатеринбурга Елена Хохлова.
Сюжеты: Екатеринбург
Елена Викторовна представила на конкурс проект по профилактике внутрибольничных инфекций, в основу которого легла непосредственная практика вверенного ей отделения. По результатам проведения своевременных санитарных мероприятий, указанных в проекте, удалось достичь высоких показателей по предупреждению распространения инфекций внутри больницы.
20 ноября врачи-эпидемиологи со всей России, входящие в состав Национальной ассоциацией специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, признали Елену Хохлову лучшим эпидемиологом в 2018 году, сообщает официальный портал «Екатеринбург.рф».
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