Деньги собирали всей страной: в США прошла операция уральской девочке

В США прооперировали девочку из Екатеринбурга, родившуюся без тазобедренного сустава.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Операция двухлетней Мирославы длилась около семи часов, пишет «КП-Екатеринбург». Ближайшие шесть недель малышка проведет в гипсе. Затем её ожидает длительная реабилитация. Обошлась процедура в 170 тысяч рублей. Деньги на нее собирали по всей стране. Родители отмечают, что девочка прекрасно себя чувствует. Последствия наркоза уже прошли. Это были самые мучительные семь часов в моей жизни. Но теперь всё хорошо. У нашей дочки появился тазобедренный сустав и шейка бедра. Словами не передать мою радость и благодарность, говорит мама малышки. Родительница сообщила, что самое сложное уже позади и выразила благодарность всем, кто помог осуществить операцию. Напомним, в ноябре в Свердловской области прошла первая операция на новом оборудовании по удалению онкологических новообразований. Новый метод позволяет с высокой точностью удалять опухали и метастазы. Операция проходят больным, которым противопоказано открыток вмешательство хирурга.

