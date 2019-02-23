Самцы-отцы поборются за звание «Зоо-мистер» в зоопарке Екатеринбурга

В традиционном конкурсе за звание «Зоо-мистер» будут бороться обыкновенный павлин Джано, двупалый ленивец Бой, полосатый варан Леденец и гвинейский турако Валет. Все они являются самцами-отцами.

Поскольку февраль в этом году объявлен месяцем пап, то и за звание «самого-самого» будут бороться только заслуженные самцы-отцы,сообщает пресс-служба зоопарка.