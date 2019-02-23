Самцы-отцы поборются за звание «Зоо-мистер» в зоопарке Екатеринбурга
Сегодня, 15:00Здоровье и экологияФото: зоопарк.екатеринбург.рф
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В День защитника отечества среди самцов-отцов Екатеринбургского зоопарка определят самого-самого зоо-мистера. В качестве кандидатов избраны четыре питомца.
Сюжеты: Екатеринбург
В традиционном конкурсе за звание «Зоо-мистер» будут бороться обыкновенный павлин Джано, двупалый ленивец Бой, полосатый варан Леденец и гвинейский турако Валет. Все они являются самцами-отцами.
Поскольку февраль в этом году объявлен месяцем пап, то и за звание «самого-самого» будут бороться только заслуженные самцы-отцы,сообщает пресс-служба зоопарка.
Отдать голос понравившемуся участнику жители Екатеринбурга и любые желающие могут при помощи сайта зоопарка или инстаграмм-аккаунта заведения. 23 февраля будут подведены итоги голосования.
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