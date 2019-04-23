Свердловский Минздрав отреагировал на заключение Росздравнадзора

Накануне областной Минздрав, изучив все требования Росздравнадзора, направил протокол возражений. На замечание Росздравнадзора о сбоях в лекарственном обеспечении льготников Минздрав ответил, что закупки медпрепаратов осуществляются строго в соответствии с потребностью медорганизаций и по установленному графику.

Кроме того, Минздрав Свердловской области категорически не согласен с формулировкой о выявленных существенных нарушениях.

Замечания, указанные комиссией, имеют в большей степени характер предложений по совершенствованию проводимой работы, указывают на то, что можно улучшить или реализовать более эффективными способами,передает ответ Минздрава Накануне.ру.

Сейчас Министерство здравоохранения региона издало приказ об устранении выявленных нарушений.