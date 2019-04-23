Свердловский Минздрав отреагировал на заключение Росздравнадзора
Свердловский Минздрав не согласен с заключением Росздравнадзора, выявившего в работе ведомства нарушения, сообщает Накануне.ру.
Накануне областной Минздрав, изучив все требования Росздравнадзора, направил протокол возражений. На замечание Росздравнадзора о сбоях в лекарственном обеспечении льготников Минздрав ответил, что закупки медпрепаратов осуществляются строго в соответствии с потребностью медорганизаций и по установленному графику.
Кроме того, Минздрав Свердловской области категорически не согласен с формулировкой о выявленных существенных нарушениях.
Замечания, указанные комиссией, имеют в большей степени характер предложений по совершенствованию проводимой работы, указывают на то, что можно улучшить или реализовать более эффективными способами,передает ответ Минздрава Накануне.ру.
Сейчас Министерство здравоохранения региона издало приказ об устранении выявленных нарушений.
Напомним, что недавно нарушения в работе ведомства нашел депутат Госдумы Андрей Альшевских, который не обнаружил в нескольких поселках региона ФАПы, которые должны быть установлены еще в 2018 году. Депутат направил в ведомство официальный запрос, в ответе на которой значилось, что фактически отсутствующие ФАПы по документам установлены и даже подключены к коммуникациям.